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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:09
Добрый день! Господа,подскажите,пожалуйста,если делать покупку в Розетке с карты ВикЕнд,будет ли в этом случае начислен кэшбек? Покупка за свои средства.Спасибо!
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IGNAT
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:36
IGNAT, буде, 2% за сплату на сайті.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:06
Tascombank, надіслав запит у пп. Гляньте будь ласка.
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Viteos
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:07
Viteos написав:
Tascombank, надіслав запит у пп. Гляньте будь ласка.
Доброго дня.
Відповідь теж у пп.
Дякую
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TASCOMBANK
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:49
TASCOMBANK
Моежете разъяснить?
...оплачивал наложный платеж в НовойПоште...
В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка.
Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?).
А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.
И что там с переименованием клиента латиницей? Эпопея трывае уже два месяца...
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:27
Господа, если у кого был практический опыт закрытия "Викенда", через какое время у Вас исчезали счета/карты в ТАС24/ТАС2Ю?
через 45 дней как в заявлении или быстрее?
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uaprofi
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:37
uaprofi написав:
Господа, если у кого был практический опыт закрытия "Викенда", через какое время у Вас исчезали счета/карты в ТАС24/ТАС2Ю?
через 45 дней как в заявлении или быстрее?
да по разному, от 30 до 45дн
менагеры часто забывают закрыть ВСЕ счета, особенно валютные, лучше через 1..2 недельки проверить все ли закрыли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:02
clientage, как проверяется успешное закрытие счета?
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MASolomko
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:08
А давно в Т2Ю пропала кнопка пополнения валютных ощадных?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:13
MASolomko написав:
clientage, как проверяется успешное закрытие счета?
я звонил в своё отделение и там чото ойкали-айкали
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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