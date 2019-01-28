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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:41

  Кащей написав:А давно в Т2Ю пропала кнопка пополнения валютных ощадных?

Все на месте.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Действительно, уже на месте.
Кащей
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Повідомлень: 1099
З нами з: 30.08.09
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