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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:41
Кащей написав:
А давно в Т2Ю пропала кнопка пополнения валютных ощадных?
Все на месте.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:53
Действительно, уже на месте.
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