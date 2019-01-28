Все на месте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:41
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Действительно, уже на месте.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:15
Tascombank, надіслав запит у пп. Гляньте будь ласка.
TASCOMBANK
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:32
запит в ПП
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:05
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А что, по ощадному за понедельники % не нечисняют?
В выписке:
Начисленно за период с 12 по 13, потом за 15. А за 14 нет.
Начисленно за период с 19 по 20, потом за 22. А за 21 нет.
Начисленно за период с 26 по 27, а за 28 нет.
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