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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:41
Кащей написав:
А давно в Т2Ю пропала кнопка пополнения валютных ощадных?
Все на месте.
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curiousobro
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:53
Действительно, уже на месте.
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Кащей
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Додано: Вів 29 січ, 2019 10:15
TASCOMBANK
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andrew
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Додано: Вів 29 січ, 2019 10:32
andrew написав:TASCOMBANK
І мій також гляньте в ПП, будь-ласка. Буду вдячний за термінову допомогу.
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patrikk
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:05
А что, по ощадному за понедельники % не нечисняют?
В выписке:
Начисленно за период с 12 по 13, потом за 15. А за 14 нет.
Начисленно за период с 19 по 20, потом за 22. А за 21 нет.
Начисленно за период с 26 по 27, а за 28 нет.
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Surz
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:33
Surz написав:
А что, по ощадному за понедельники % не нечисняют?
В выписке:
Начисленно за период с 12 по 13, потом за 15. А за 14 нет.
Начисленно за период с 19 по 20, потом за 22. А за 21 нет.
Начисленно за период с 26 по 27, а за 28 нет.
За 14 начислено после 11 перед 12
за 21 - после 18 перед 19
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vollena71
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:55
vollena71
Ага, нашел, спасибо!
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Surz
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:14
Господа, а что в этом г0вн0 банке лимит на п2п 5 к в сутки и котррый модно поднять только до конца суток и только через кал?
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IMPRINTER
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:20
IMPRINTER написав:
Господа, а что в этом г0вн0 банке лимит на п2п 5 к в сутки и котррый модно поднять только до конца суток и только через кал?
По умолчанию 3 раза по пять. Через колцентр можно поднять разовый перевод до 15-ти.
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Aps
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:33
IMPRINTER написав:
Господа, а что в этом г0вн0 банке лимит на п2п 5 к в сутки и котррый модно поднять только до конца суток и только через кал?
Или заявой в отделении на срок действия карты
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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