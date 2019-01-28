Заяву писал.
Оставил жалобу 1414154, что по письменной заяве не подняли лимиты. Шас щвонили сказкли по заяве нельзя только через кал и только на сутки.
TASCOMBANK
Саппорт прошу дать ответ. Кого мне бить. Разговор записан. Данные неквалифициророванного сотрудника кала записаны. Оператор Юлия 8717.
Каким обоазом мне поднять лимит на п2п навсегда, если заявлкние на подхем все видов лимитов было написано при получении карты.
Не могу 12 к перевести. Кура сказала димит на р2п 5 к и полнять можно тока через кал и тока до конца суток. Других вариантов нет.
Не думал, что ТАЗ это такое днище!