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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:54

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Господа, а что в этом г0вн0 банке лимит на п2п 5 к в сутки и котррый модно поднять только до конца суток и только через кал?

Или заявой в отделении на срок действия карты


Заяву писал.
Оставил жалобу 1414154, что по письменной заяве не подняли лимиты. Шас щвонили сказкли по заяве нельзя только через кал и только на сутки.

TASCOMBANK

Саппорт прошу дать ответ. Кого мне бить. Разговор записан. Данные неквалифициророванного сотрудника кала записаны. Оператор Юлия 8717.
Каким обоазом мне поднять лимит на п2п навсегда, если заявлкние на подхем все видов лимитов было написано при получении карты.

Не могу 12 к перевести. Кура сказала димит на р2п 5 к и полнять можно тока через кал и тока до конца суток. Других вариантов нет.

Не думал, что ТАЗ это такое днище!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В тас2ю в настройках карты можно поставить 15к, действует до смены руками
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:04

  Alex_ki написав:В тас2ю в настройках карты можно поставить 15к, действует до смены руками


Там нет отдельного лимита на п2п. Все что есть везде поставил 100 к. Более 5 к не идёт. Кура с кала говорит в иб нельзя, в отдклкнии нельзя тока чкрез нее и тока до конца суток
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IMPRINTER
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