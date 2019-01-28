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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:54

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Господа, а что в этом г0вн0 банке лимит на п2п 5 к в сутки и котррый модно поднять только до конца суток и только через кал?

Или заявой в отделении на срок действия карты


Заяву писал.
Оставил жалобу 1414154, что по письменной заяве не подняли лимиты. Шас щвонили сказкли по заяве нельзя только через кал и только на сутки.

TASCOMBANK

Саппорт прошу дать ответ. Кого мне бить. Разговор записан. Данные неквалифициророванного сотрудника кала записаны. Оператор Юлия 8717.
Каким обоазом мне поднять лимит на п2п навсегда, если заявлкние на подхем все видов лимитов было написано при получении карты.

Не могу 12 к перевести. Кура сказала димит на р2п 5 к и полнять можно тока через кал и тока до конца суток. Других вариантов нет.

Не думал, что ТАЗ это такое днище!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В тас2ю в настройках карты можно поставить 15к, действует до смены руками
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:04

  Alex_ki написав:В тас2ю в настройках карты можно поставить 15к, действует до смены руками


Там нет отдельного лимита на п2п. Все что есть везде поставил 100 к. Более 5 к не идёт. Кура с кала говорит в иб нельзя, в отдклкнии нельзя тока чкрез нее и тока до конца суток
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:27

не ожидал от ТАСи

Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена.
Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор.
Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:50

  IMPRINTER написав:
  Alex_ki написав:В тас2ю в настройках карты можно поставить 15к, действует до смены руками


Там нет отдельного лимита на п2п. Все что есть везде поставил 100 к. Более 5 к не идёт. Кура с кала говорит в иб нельзя, в отдклкнии нельзя тока чкрез нее и тока до конца суток

Кура правду говорит. К сожалению.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  patrikk написав:Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально.

Послуга типово підключена усім, згідно тарифів. ІБ показує радше чи було проплачено інформування у поточному місяці, а не реальний статус. Ми тут усім рекомендуємо відключати послугу заявою і брати копію. Ви ж, вочевидь, не читали ні форум, ні тарифи, а винною вважаєте банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:52

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:
  Alex_ki написав:В тас2ю в настройках карты можно поставить 15к, действует до смены руками


Там нет отдельного лимита на п2п. Все что есть везде поставил 100 к. Более 5 к не идёт. Кура с кала говорит в иб нельзя, в отдклкнии нельзя тока чкрез нее и тока до конца суток

Кура правду говорит. К сожалению.


как тогда стрингеру подняли заявой в таком случае, если он пишет, что можно?
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:57

  IMPRINTER написав:как тогда стрингеру подняли заявой в таком случае, если он пишет, что можно?

Понятия не имею. Я два раза писал заявление в отделении. При мне девочка, во всех доступных для неё полях выставила лимиты 100 тыс. Покупки, СЭПы всё проходит. А по п2п отлуп.
Может, есть вариант через головной офис? Х.З.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:02

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:как тогда стрингеру подняли заявой в таком случае, если он пишет, что можно?

Понятия не имею. Я два раза писал заявление в отделении. При мне девочка, во всех доступных для неё полях выставила лимиты 100 тыс. Покупки, СЭПы всё проходит. А по п2п отлуп.
Может, есть вариант через головной офис? Х.З.

Года 2 назад в бланке заявы в отделении было поле на р2р переводы, но и тогда больше 15К/дн низзя было установить, а вот одну операцию до 15К мона было установить.
Ну и число операций/дн по карте можно было поднять со стандартных 10 до 20..30 -- удобно при оплате в один день кучи счетов по коммуналке
И макс. лимит на СЭП - 250К/оп тоже ток через саппорт разово устанавливается
Востаннє редагувалось clientage в Вів 29 січ, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:04

clientage

ну а щас только 5 к !!! это же люты позор - даже втб когда был на гране смерти лимит был 15 к !! Ганьба говнобанку ТАЗу !
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