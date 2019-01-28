IMPRINTER написав:Господа, а что в этом г0вн0 банке лимит на п2п 5 к в сутки и котррый модно поднять только до конца суток и только через кал?
Или заявой в отделении на срок действия карты
Заяву писал. Оставил жалобу 1414154, что по письменной заяве не подняли лимиты. Шас щвонили сказкли по заяве нельзя только через кал и только на сутки.
TASCOMBANK
Саппорт прошу дать ответ. Кого мне бить. Разговор записан. Данные неквалифициророванного сотрудника кала записаны. Оператор Юлия 8717. Каким обоазом мне поднять лимит на п2п навсегда, если заявлкние на подхем все видов лимитов было написано при получении карты.
Не могу 12 к перевести. Кура сказала димит на р2п 5 к и полнять можно тока через кал и тока до конца суток. Других вариантов нет.
Не думал, что ТАЗ это такое днище!
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Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена. Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор. Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...
patrikk написав:Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально.
Послуга типово підключена усім, згідно тарифів. ІБ показує радше чи було проплачено інформування у поточному місяці, а не реальний статус. Ми тут усім рекомендуємо відключати послугу заявою і брати копію. Ви ж, вочевидь, не читали ні форум, ні тарифи, а винною вважаєте банку.
IMPRINTER написав:как тогда стрингеру подняли заявой в таком случае, если он пишет, что можно?
Понятия не имею. Я два раза писал заявление в отделении. При мне девочка, во всех доступных для неё полях выставила лимиты 100 тыс. Покупки, СЭПы всё проходит. А по п2п отлуп. Может, есть вариант через головной офис? Х.З.
IMPRINTER написав:как тогда стрингеру подняли заявой в таком случае, если он пишет, что можно?
Понятия не имею. Я два раза писал заявление в отделении. При мне девочка, во всех доступных для неё полях выставила лимиты 100 тыс. Покупки, СЭПы всё проходит. А по п2п отлуп. Может, есть вариант через головной офис? Х.З.
Года 2 назад в бланке заявы в отделении было поле на р2р переводы, но и тогда больше 15К/дн низзя было установить, а вот одну операцию до 15К мона было установить. Ну и число операций/дн по карте можно было поднять со стандартных 10 до 20..30 -- удобно при оплате в один день кучи счетов по коммуналке И макс. лимит на СЭП - 250К/оп тоже ток через саппорт разово устанавливается
Востаннє редагувалось clientage в Вів 29 січ, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.