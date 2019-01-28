Додано: Вів 29 січ, 2019 14:27

Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена.

Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор.

Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...