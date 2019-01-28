IMPRINTER, да неее
Должный установить 15К/оп, то дефачка неправильная
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:06
IMPRINTER, да неее
Должный установить 15К/оп, то дефачка неправильная
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:09
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:12
тока до конца суток сказала.
у меня же не прошло 12 к ...
жду реакции от саппорта.
жалоба р/н 1414154. Оператор Юлия 8717.
со слов этого оператора было сначала, что можно поднять заявой на что я зарегистрировал жалобу что мне не подняли по заяве, потом она позвонила и сказала, что поднять нелшзя никак вообще - только через нее и только до конца суток. На сл. день лимит на п2п снова станет 5 к и его снова надо подымать звоня КАЖДЫЙ день снова.
почему ваш г***банк не ждает мне возможность распоряжаться моими деньгами как угодно мне а не как угодно вам? толькто не надо говорить мне про заботу о безопасности моих денег.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 29 січ, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:14
да нее, я вот думал при 12% на Сбере сделать тут аэродром подскока (основной у Шаромыжника), но с такими манцами по 5К лучше уже даж у КоКо под 11% чуток больше оставить или с ПУМБой под 12% поделиться.
Не чувствует Тася своего счастья, не научилась грести гроши лопатой, все совочком ковыряется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А это что?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:22
Alex_ki
еще раз - у меня веде стоит 100 000.
возможно этот лимит (котоый устанавливается в ИБ действует для перевода именно через их родной ТАЗ2Ю, а на переводы через сторонние сервисы 5 к. Я не знаю - я знаю что у меня было указано в заявлении в отделоении 100 000 на все виды лимитов, в ИБ указано 100 000 на все виды лимитов, которые там есть в списке, но перевести 5 к я не смог, т.к. это отдельный лимт на п2п, котрым управлять можно только звонком в кол-центр и только на 1 сутки со слов вышеупомянутой особы Юлии # 8717.
на мой вопрос, каким еще способом кроме как не через кол-центр (ИБ, ТАЗЮ, отделение, звонок Тигипко) можно поднять лимит - сказала что никаким - только через кол-центр и больше никак. Поэтому жду официальный олтвет от саппорта на этот же вопрос.
Если все же как то можно поднять его кроме как не через кол-центр прощу данной особе вынести строгий выговор за вопиющую некомпетентность. Все разговоры записаны мною.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:26
Да все путем. Можно хранить на погашение ТАСовских кредиток. Можно, если что, нал получить в кассе. Та даже по П2П выдоить можно.
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:27
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную. у этой карты нужно что то отключать что бы на мзду не попасть? а то уже прочитал что тазик умеет брить при завершении депо и сам задумался чем чревато...
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:32
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