Додано: Вів 29 січ, 2019 15:22

Alex_ki



еще раз - у меня веде стоит 100 000.

возможно этот лимит (котоый устанавливается в ИБ действует для перевода именно через их родной ТАЗ2Ю, а на переводы через сторонние сервисы 5 к. Я не знаю - я знаю что у меня было указано в заявлении в отделоении 100 000 на все виды лимитов, в ИБ указано 100 000 на все виды лимитов, которые там есть в списке, но перевести 5 к я не смог, т.к. это отдельный лимт на п2п, котрым управлять можно только звонком в кол-центр и только на 1 сутки со слов вышеупомянутой особы Юлии # 8717.



на мой вопрос, каким еще способом кроме как не через кол-центр (ИБ, ТАЗЮ, отделение, звонок Тигипко) можно поднять лимит - сказала что никаким - только через кол-центр и больше никак. Поэтому жду официальный олтвет от саппорта на этот же вопрос.

Если все же как то можно поднять его кроме как не через кол-центр прощу данной особе вынести строгий выговор за вопиющую некомпетентность. Все разговоры записаны мною.

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