RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2317231823192320>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:06

IMPRINTER, да неее
Должный установить 15К/оп, то дефачка неправильная :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27241
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2172 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:09

  IMPRINTER написав:clientage

ну а щас только 5 к !!! это же люты позор - даже втб когда был на гране смерти лимит был 15 к !! Ганьба говнобанку ТАЗу !

Зато здесь можно с улицы зайти, и снять с Ощадного нал сразу. Без всяких переводов на карту и прочих лишних действий.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:12

  clientage написав:IMPRINTER, да неее
Должный установить 15К/оп, то дефачка неправильная :)


тока до конца суток сказала.
у меня же не прошло 12 к ...

жду реакции от саппорта.
жалоба р/н 1414154. Оператор Юлия 8717.
со слов этого оператора было сначала, что можно поднять заявой на что я зарегистрировал жалобу что мне не подняли по заяве, потом она позвонила и сказала, что поднять нелшзя никак вообще - только через нее и только до конца суток. На сл. день лимит на п2п снова станет 5 к и его снова надо подымать звоня КАЖДЫЙ день снова.

почему ваш г***банк не ждает мне возможность распоряжаться моими деньгами как угодно мне а не как угодно вам? толькто не надо говорить мне про заботу о безопасности моих денег.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 29 січ, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35602
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5665 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:14

  wig написав:
  IMPRINTER написав:clientage

ну а щас только 5 к !!! это же люты позор - даже втб когда был на гране смерти лимит был 15 к !! Ганьба говнобанку ТАЗу !

Зато здесь можно с улицы зайти, и снять с Ощадного нал сразу. Без всяких переводов на карту и прочих лишних действий.

да нее, я вот думал при 12% на Сбере сделать тут аэродром подскока (основной у Шаромыжника), но с такими манцами по 5К лучше уже даж у КоКо под 11% чуток больше оставить или с ПУМБой под 12% поделиться.
Не чувствует Тася своего счастья, не научилась грести гроши лопатой, все совочком ковыряется :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27241
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2172 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

IMPRINTER написав:
  Alex_ki написав:В тас2ю в настройках карты можно поставить 15к, действует до смены руками


Там нет отдельного лимита на п2п. Все что есть везде поставил 100 к. Более 5 к не идёт. Кура с кала говорит в иб нельзя, в отдклкнии нельзя тока чкрез нее и тока до конца суток
А это что?Зображення
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:22

Alex_ki

еще раз - у меня веде стоит 100 000.
возможно этот лимит (котоый устанавливается в ИБ действует для перевода именно через их родной ТАЗ2Ю, а на переводы через сторонние сервисы 5 к. Я не знаю - я знаю что у меня было указано в заявлении в отделоении 100 000 на все виды лимитов, в ИБ указано 100 000 на все виды лимитов, которые там есть в списке, но перевести 5 к я не смог, т.к. это отдельный лимт на п2п, котрым управлять можно только звонком в кол-центр и только на 1 сутки со слов вышеупомянутой особы Юлии # 8717.

на мой вопрос, каким еще способом кроме как не через кол-центр (ИБ, ТАЗЮ, отделение, звонок Тигипко) можно поднять лимит - сказала что никаким - только через кол-центр и больше никак. Поэтому жду официальный олтвет от саппорта на этот же вопрос.
Если все же как то можно поднять его кроме как не через кол-центр прощу данной особе вынести строгий выговор за вопиющую некомпетентность. Все разговоры записаны мною.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35602
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5665 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:26

  clientage написав:да нее, я вот думал при 12% на Сбере сделать тут аэродром подскока (основной у Шаромыжника), но с такими манцами по 5К лучше уже даж у КоКо под 11% чуток больше оставить или с ПУМБой под 12% поделиться.

Да все путем. Можно хранить на погашение ТАСовских кредиток. Можно, если что, нал получить в кассе. Та даже по П2П выдоить можно.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:27

  IMPRINTER написав: На сл. день лимит на п2п снова станет 5 к и его снова надо подымать звоня КАЖДЫЙ день снова.


Так тремя операциями по 5к выводить, что бы не звонить.
Или принципиально одной суммой?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную. у этой карты нужно что то отключать что бы на мзду не попасть? а то уже прочитал что тазик умеет брить при завершении депо и сам задумался чем чревато...
mephala
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:32

  mephala написав:открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную.

Если есть Вика, валютная плативка не нужна.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2317231823192320>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, IGNAT, jay2004, ramaz, Stringer, vollena71 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.