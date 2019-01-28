Отключить нужно платные СМС.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:33
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:42
мне нужно было перевести всего 12 к и в этом говнобанке я этого сделать не смог .. чего я должен что-то дроьить? это мои деньги ия хочу иметь нормальную возможность ими распоряжаться ... банк может устанавливать стандартные лимты (по умолчанию), но управлять ими (ставить индивидуальные) это ме право, и звонить каждый день менять лимит на п2п я не собираюсь. Взял для теста на черную пятницу этот викенд - теперь надо выкинуть его.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:48
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:52
|