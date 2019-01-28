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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:33
mephala написав:
открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную. у этой карты нужно что то отключать что бы на мзду не попасть? а то уже прочитал что тазик умеет брить при завершении депо и сам задумался чем чревато...
Отключить нужно платные СМС.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:42
Aps написав: IMPRINTER написав:
На сл. день лимит на п2п снова станет 5 к и его снова надо подымать звоня КАЖДЫЙ день снова.
Так тремя операциями по 5к выводить, что бы не звонить.
Или принципиально одной суммой?
мне нужно было перевести всего 12 к и в этом говнобанке я этого сделать не смог .. чего я должен что-то дроьить? это мои деньги ия хочу иметь нормальную возможность ими распоряжаться ... банк может устанавливать стандартные лимты (по умолчанию), но управлять ими (ставить индивидуальные) это ме право, и звонить каждый день менять лимит на п2п я не собираюсь. Взял для теста на черную пятницу этот викенд - теперь надо выкинуть его.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:48
wig написав: mephala написав:
открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную.
Если есть Вика, валютная плативка не нужна.
Вика платная или 10-ти месячная (акционка)
А Плативка - бесплатная и на 4 года ))
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tmp01
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:52
tmp01 написав:
Вика платная или 10-ти месячная (акционка)
А Плативка - бесплатная и на 4 года ))
Я же не призываю только под депозит брать. Мне, вот, нравится 2% за валюту кишмиш.
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wig
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