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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:33

  mephala написав:открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную. у этой карты нужно что то отключать что бы на мзду не попасть? а то уже прочитал что тазик умеет брить при завершении депо и сам задумался чем чревато...

Отключить нужно платные СМС.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:42

  Aps написав:
  IMPRINTER написав: На сл. день лимит на п2п снова станет 5 к и его снова надо подымать звоня КАЖДЫЙ день снова.


Так тремя операциями по 5к выводить, что бы не звонить.
Или принципиально одной суммой?


мне нужно было перевести всего 12 к и в этом говнобанке я этого сделать не смог .. чего я должен что-то дроьить? это мои деньги ия хочу иметь нормальную возможность ими распоряжаться ... банк может устанавливать стандартные лимты (по умолчанию), но управлять ими (ставить индивидуальные) это ме право, и звонить каждый день менять лимит на п2п я не собираюсь. Взял для теста на черную пятницу этот викенд - теперь надо выкинуть его.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:48

  wig написав:
  mephala написав:открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную.

Если есть Вика, валютная плативка не нужна.

Вика платная или 10-ти месячная (акционка)
А Плативка - бесплатная и на 4 года ))
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:52

  tmp01 написав:Вика платная или 10-ти месячная (акционка)
А Плативка - бесплатная и на 4 года ))

Я же не призываю только под депозит брать. Мне, вот, нравится 2% за валюту кишмиш.
wig
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