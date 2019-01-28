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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:33
mephala написав:
открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную. у этой карты нужно что то отключать что бы на мзду не попасть? а то уже прочитал что тазик умеет брить при завершении депо и сам задумался чем чревато...
Отключить нужно платные СМС.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:42
Aps написав: IMPRINTER написав:
На сл. день лимит на п2п снова станет 5 к и его снова надо подымать звоня КАЖДЫЙ день снова.
Так тремя операциями по 5к выводить, что бы не звонить.
Или принципиально одной суммой?
мне нужно было перевести всего 12 к и в этом говнобанке я этого сделать не смог .. чего я должен что-то дроьить? это мои деньги ия хочу иметь нормальную возможность ими распоряжаться ... банк может устанавливать стандартные лимты (по умолчанию), но управлять ими (ставить индивидуальные) это ме право, и звонить каждый день менять лимит на п2п я не собираюсь. Взял для теста на черную пятницу этот викенд - теперь надо выкинуть его.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:48
wig написав: mephala написав:
открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную.
Если есть Вика, валютная плативка не нужна.
Вика платная или 10-ти месячная (акционка)
А Плативка - бесплатная и на 4 года ))
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tmp01
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:52
tmp01 написав:
Вика платная или 10-ти месячная (акционка)
А Плативка - бесплатная и на 4 года ))
Я же не призываю только под депозит брать. Мне, вот, нравится 2% за валюту кишмиш.
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wig
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:01
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
Там нет отдельного лимита на п2п. Все что есть везде поставил 100 к. Более 5 к не идёт. Кура с кала говорит в иб нельзя, в отдклкнии нельзя тока чкрез нее и тока до конца суток
Кура правду говорит. К сожалению.
как тогда стрингеру подняли заявой в таком случае, если он пишет, что можно?
мне установили, когда я карту получал, года два назад, и тогда работало, как сейчас не знаю, давно не переводил
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:21
patrikk написав:
Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена.
Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор.
Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...
Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания.
Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:29
slasva написав: mephala написав:
открыл депошку у таськи. выдали платівку валютную. у этой карты нужно что то отключать что бы на мзду не попасть? а то уже прочитал что тазик умеет брить при завершении депо и сам задумался чем чревато...
Отключить нужно платные СМС.
они умеют подключать когда им нужно
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patrikk
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:56
wig написав:
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Зато здесь можно с улицы зайти, и снять с Ощадного нал сразу. Без всяких переводов на карту и прочих лишних действий.
а в каком банке нельзя снять с Ощадного нал сразу?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:01
-rx- написав:TASCOMBANK
Моежете разъяснить?
...оплачивал наложный платеж в НовойПоште...
В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка.
Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?).
А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.
И что там с переименованием клиента латиницей? Эпопея трывае уже два месяца...
Комиссия будет в том или ином размере в зависимости от того как настроен терминал в приложении в котором Вы проводите операцию (как РОS, Р2Р или по реквизитам).
Стоит уточнить настройки на горячей линии Новой Пошти, и после уже можно будет сделать вывод о том, по какому пункту тарифов будет списана комиссия.
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