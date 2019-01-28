Додано: Вів 29 січ, 2019 18:16

Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания.

Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.[/quote]



Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:



- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу"

- в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено"

Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.



Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...[/quote]



Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии.

Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги.

Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.[/quote]

Карточу открывали к депозиту кажется в 2016 и я уже не помню про заявление, но имею за четкое правило отключать всевозможные ненужные услуги банков. Я вот найду время зати в отделение и проверить все свои счета и потребовать копии своих заявления, а то потом опять окажется, что заявы нет. Кстати, уже и срок карты закончился, а СМС к счету подключили и побрили.