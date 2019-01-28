RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2318231923202321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:38

  TASCOMBANK написав:
  patrikk написав:Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена.
Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор.
Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...



Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания.
Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.


Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:

- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу"

- в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено"

Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.

Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...
patrikk
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.06.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:45

Теж не відключили СМС інформування по Платівці по заяві...людський фактор...
Вимагаю соррібонус.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:48

  patrikk написав:
  TASCOMBANK написав:
  patrikk написав:Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена.
Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор.
Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...



Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания.
Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.


Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:

- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу"

- в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено"

Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.

Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...



Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии.
Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги.
Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 17.07.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:не было заявления

Заява була...який соррі бонус може компенсувати моральні страждання? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Квесторе_поверніться написав:Заява була...який соррі бонус може компенсувати моральні страждання?


Вас омине финмониторинг. Достаточно? :-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 23.11.14
Подякував: 589 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:16

Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания.
Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.[/quote]

Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:

- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу"
- в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено"
Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.

Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...[/quote]

Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии.
Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги.
Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.[/quote]
Карточу открывали к депозиту кажется в 2016 и я уже не помню про заявление, но имею за четкое правило отключать всевозможные ненужные услуги банков. Я вот найду время зати в отделение и проверить все свои счета и потребовать копии своих заявления, а то потом опять окажется, что заявы нет. Кстати, уже и срок карты закончился, а СМС к счету подключили и побрили.
patrikk
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.06.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:17

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заява була...який соррі бонус може компенсувати моральні страждання?


Вас омине финмониторинг. Достаточно? :-)

No
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2318231923202321
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, liliya_logical, pavyak, sergio_bender, TASCOMBANK, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66865)
29.01.2019 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.