patrikk написав:Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена. Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор. Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...
Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания. Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.
Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:
- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу"
- в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено"
Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.
Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...
Теж не відключили СМС інформування по Платівці по заяві...людський фактор... Вимагаю соррібонус.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
patrikk написав:Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена. Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор. Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...
Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания. Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.
Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:
- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу"
- в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено"
Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.
Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...
Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии. Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги. Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.
Заява була...який соррі бонус може компенсувати моральні страждання?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания. Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.[/quote]
Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:
- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу" - в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено" Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.
Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...[/quote]
Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии. Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги. Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.[/quote] Карточу открывали к депозиту кажется в 2016 и я уже не помню про заявление, но имею за четкое правило отключать всевозможные ненужные услуги банков. Я вот найду время зати в отделение и проверить все свои счета и потребовать копии своих заявления, а то потом опять окажется, что заявы нет. Кстати, уже и срок карты закончился, а СМС к счету подключили и побрили.
Квесторе_поверніться написав:Заява була...який соррі бонус може компенсувати моральні страждання?
Вас омине финмониторинг. Достаточно?
No
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Заява була...який соррі бонус може компенсувати моральні страждання?
Не было заявления это еще одна фишка загнивающего банка. У меня остался депозит от VS я этих заявок написал уже штуки 4 ( по поводу перечисления процентов на плативку)но банк их не замечает. Приходится каждый раз опять топать в отделение и ручками переводить. 13 января оставлял заявление чтоб разобрались с неправильной конвертацией при покупке на Али, звоню в поддержку с вопросом "и когда" ответ- а такой заявки не было. Сегодня создал новую, завтра опять скажут не было такого