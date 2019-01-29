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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 02:16
clientage написав:
Не чувствует Тася своего счастья, не научилась грести гроши лопатой, все совочком ковыряется
..да..да
с нами она не нагребет
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