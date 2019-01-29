..да..да с нами она не нагребет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 02:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
..да..да с нами она не нагребет
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А что, при пополнении Ощадного СЭПом смска не приходит? Пополнял в ПТКС - приходила.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:01
TASCOMBANK ((((Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии.
Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги.
Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.[/quote]))))Уважаемый представитель банка ,не надо всех клиентов де*билами(для неграмотных пояснюДе*бил это медицинский диагноз,а не нецензурное слово) считать. Сегодня списало и у меня но я не так давно стал вкладчиком ,что бы забыть о том ,что у меня ЗАЯВКА написана была изначально и ни разу в жизни не было ни смс ни списаний за них. И не надо ерунду писать " активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания" у меня здесь постоянно деньги находились от 100 грн до 11000 т.Вы стесняетесь признать ,что банк самым наглым образом обворовывает .
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У меня вот 3й день на Платівке лежат %% 14,56грн с 500грн Прибуткового, продлился под 15,5%
На Платівке лет 100 как отключено СМС-инфо. Вот я и понаблюдаю када ж таки Таська слямзит оте 10грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:10
У меня появилось стойкое желание больше депо не открывать и сегодня вывожу всё до копейки с Ощадного вклада.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:14
Так они видать крадут только когда суммы побольше (типа вдруг не заметит) ,а на Вашей было бы уж сразу заметно.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:23
Хороший же банк по продуктам, но клиентоориентированность явно хромает. (
Ну прийми ты ту заявку, разберись предметно с конкретным случаем, потом уже начинай разговор либо что куда когда там подключается либо с извинениями и соррибонусом при явных косяках.
Смотри и клиенты довольны и рекламная продукция распространяется в массах.
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