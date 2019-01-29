Додано: Сер 30 січ, 2019 13:01

TASCOMBANK ((((Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии.

Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги.

Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.[/quote]))))Уважаемый представитель банка ,не надо всех клиентов де*билами(для неграмотных пояснюДе*бил это медицинский диагноз,а не нецензурное слово) считать. Сегодня списало и у меня но я не так давно стал вкладчиком ,что бы забыть о том ,что у меня ЗАЯВКА написана была изначально и ни разу в жизни не было ни смс ни списаний за них. И не надо ерунду писать " активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания" у меня здесь постоянно деньги находились от 100 грн до 11000 т.Вы стесняетесь признать ,что банк самым наглым образом обворовывает .