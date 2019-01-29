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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 02:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Не чувствует Тася своего счастья, не научилась грести гроши лопатой, все совочком ковыряется

..да..да :mrgreen: с нами она не нагребет :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А что, при пополнении Ощадного СЭПом смска не приходит? Пополнял в ПТКС - приходила.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38

  Ferlakur написав:А что, при пополнении Ощадного СЭПом смска не приходит? Пополнял в ПТКС - приходила.

Обычно нет. Это ж не карта. Хотя с ТСО идут.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:01

TASCOMBANK ((((Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии.
Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги.
Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.[/quote]))))Уважаемый представитель банка ,не надо всех клиентов де*билами(для неграмотных пояснюДе*бил это медицинский диагноз,а не нецензурное слово) считать. Сегодня списало и у меня но я не так давно стал вкладчиком ,что бы забыть о том ,что у меня ЗАЯВКА написана была изначально и ни разу в жизни не было ни смс ни списаний за них. И не надо ерунду писать " активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания" у меня здесь постоянно деньги находились от 100 грн до 11000 т.Вы стесняетесь признать ,что банк самым наглым образом обворовывает .
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Дядя Дима написав:И не надо ерунду писать...

У меня вот 3й день на Платівке лежат %% 14,56грн с 500грн Прибуткового, продлился под 15,5%
На Платівке лет 100 как отключено СМС-инфо. Вот я и понаблюдаю када ж таки Таська слямзит оте 10грн :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:10

У меня появилось стойкое желание больше депо не открывать и сегодня вывожу всё до копейки с Ощадного вклада.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:14

  clientage написав:
  Дядя Дима написав:И не надо ерунду писать...

У меня вот 3й день на Платівке лежат %% 14,56грн с 500грн Прибуткового, продлился под 15,5%
На Платівке лет 100 как отключено СМС-инфо. Вот я и понаблюдаю када ж таки Таська слямзит оте 10грн :lol: :lol:
Так они видать крадут только когда суммы побольше (типа вдруг не заметит) ,а на Вашей было бы уж сразу заметно.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:23

  Дядя Дима написав:Уважаемый представитель банка ,не надо всех клиентов де*билами(для неграмотных пояснюДе*бил это медицинский диагноз,а не нецензурное слово) считать.


Хороший же банк по продуктам, но клиентоориентированность явно хромает. (
Ну прийми ты ту заявку, разберись предметно с конкретным случаем, потом уже начинай разговор либо что куда когда там подключается либо с извинениями и соррибонусом при явных косяках.
Смотри и клиенты довольны и рекламная продукция распространяется в массах. :)
Aps
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