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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:58

  Ferlakur написав:C какой карты у вас крадут эти 10 грн? с Плативки?

Yes
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:07

А можно же завести Вику - у неё все смс пока без оплаты)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:08

  uaprofi написав:А можно же завести Вику - у неё все смс пока без оплаты)

Під депо Платівку дають.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27505
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:52

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:А можно же завести Вику - у неё все смс пока без оплаты)

Під депо Платівку дають.

ну даа, Платівку всем парили даже када Б5 открывали. Мол без Платівки низзя клиента провести по сис-ам банка
на Платівку ж есть КБ от 0.5% до 1% :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2320232123222323
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