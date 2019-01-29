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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:58
Ferlakur написав:
C какой карты у вас крадут эти 10 грн? с Плативки?
Yes
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:07
А можно же завести Вику - у неё все смс пока без оплаты)
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uaprofi
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:08
uaprofi написав:
А можно же завести Вику - у неё все смс пока без оплаты)
Під депо Платівку дають.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:52
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:
А можно же завести Вику - у неё все смс пока без оплаты)
Під депо Платівку дають.
ну даа, Платівку всем парили даже када Б5 открывали. Мол без Платівки низзя клиента провести по сис-ам банка
на Платівку ж есть КБ от 0.5% до 1%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:49
Дядя Дима написав:
У меня появилось стойкое желание больше депо не открывать и сегодня вывожу всё до копейки с Ощадного вклада.
Я смотрю, еще есть потерпевшие на 10-ку с Плативки. Возможно, они это намутили при переводе карточных счетов на 2620.
Я сегодня забрал свой юсд вклад и закрыл счет, с которого списали 10-ку. И от греха подальше написал по новой заявления на отключение СМС с двух оставшихся моих Плативок, хотя манагер в экране видел, что отключено. Ну и в этот раз я взял копии этих заявлений, чтобы опять не сказали что "мальчика то и не было".
К слову, как-будто в отместку выдали вклад подуставшими купюрами 2006,2003,2001 годов и еще хотели впарить никакущие 5-ки 1990,1988 и 1985г.!!! Мол наскребли где могли.
Пришлось 5-ки забрать гривной. По сроку заберу все остальные вклады. г***банк
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patrikk
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:56
clientage написав:
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ну даа, Платівку всем парили даже када Б5 открывали. Мол без Платівки низзя клиента провести по сис-ам банка
Мне не предлагали.
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Ferlakur
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:11
Aps написав: Дядя Дима написав:
Уважаемый представитель банка ,не надо всех клиентов де*билами(для неграмотных пояснюДе*бил это медицинский диагноз,а не нецензурное слово) считать.
Хороший же банк по продуктам, но клиентоориентированность явно хромает. (
Ну прийми ты ту заявку, разберись предметно с конкретным случаем, потом уже начинай разговор либо что куда когда там подключается либо с извинениями и соррибонусом при явных косяках.
Смотри и клиенты довольны и рекламная продукция распространяется в массах.
Ну они как разбираются - мне сказали, что я при выдаче плативки заявления на отключение не писал, хотя также ВСЕГДА отключаю ВСЕ ненужное. А значит оно было подключено и все это время пребывало в состоянии гибернации, ожидая своего часа, т.е. появления денег. Когда я сказал, что год назад на этот же счет упал вклад и проценты и НИЧЕГО не списалось, мне ответили, что мне удалось вывести все деньги ДО списания платы за СМС.
А я то думал, что просто переразместил вклад.
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patrikk
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:16
TASCOMBANK написав: patrikk написав: TASCOMBANK написав:
[quote="4565894:patrikk"]Сегодня закончился вклад в дол. и упал на счет. При этом почему-то самопроизвольно подключился GSM и списалось 0.36 дол. Услуга не была подключена изначально. Год назад сумма вклада и проценты также упали на этот же счет и никакого подключения/списания за СМС не было. Утром сегодня в ТАС24 сделал скрин-шот, что услуга не была подключена. Сейчас уже светится как подключена.
Обратился к оператору в ТАС24 с просьбой отменить операцию и вернуть деньги, но он ответил, что это невозможно. Позвонил в свое отделение - там ответили приезжать и писать заявление, которое будут рассмотривать, и не факт, что вернут. Написал в личку здешнему представителю - пока полный игнор.
Был намерен сегодня переразместить вклад на новый срок 12 мес в ТАС24, но теперь решил забирать. Куда-то ехать и что-то писать, терять время из-за их же косяка я не намерен. Я так понял у них интереса к депозитам нет. Из-за 10 грн банк готов расстаться с клиентом. А может это и к лучшему перед выборами...
Договор смс-информирования подключается всем Клиентам автоматически при открытии счета. Согласно договора, активируется услуга в том случае, если на счету есть доступная сумма в достаточном объеме для списания.
Если Вы не желаете пользоваться услугой смс-информирования необходимо отключить услугу в отделении Банка написав соответствующее заявление, или обратится в Контакт-центр Банка и отключить услугу в телефонном режиме.
Спасибо за ответ, но позвольте заметить следующее:
- СМС о снятии средств пришел утром в 8.40 с формулировкой "ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ GSM-банкінгу"
- в ТАС24 в информации о карте на утро 29/01 стоял статус "Статус підключення послуги GSM-банкінг - Не підключено" - есть скрин-шот, теперь стоит "Підключено"
Поэтому ваше утверждение, что услуга была подключена, но не активна - вызывает большие сомнения.
Как же забурел ваш банк, что за 10 грн готов терять депозиты и клиентов...
Услуга становится активна, когда происходит списание комиссии.
Позвольте ещё раз подметить, что услуга подключается автоматически при открытии договора и в случае, если Вы не желаете пользоваться услугой необходимо оставить соответствующее заявление на отключение услуги.
Если не было заявления - при положительном остатке услуга активируется автоматически.[/quote]Если карта перевыпускается по сроку, то услуга смс включатися или сохраняется предыдущее состояние?
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Інкогніто
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:47
Інкогніто написав:
Если карта перевыпускается по сроку, то услуга смс включатися или сохраняется предыдущее состояние?
Тут послуга підключається до рахунку, а не до картки, тому перевипуск картки на неї не впливає. Але можете подзвонити на гарячу лінію у уточнити актуальний статус. Заодно і розмову записати у якості доказової бази на майбутнє.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:36
учитывая наплевательское отношение саппорта к поднятому мною вопросу, который сделал вид что не увидел его, хотя ему было посвящено как мин. 1,5 страницы ветке пришлось выяснять самому ...
в общем в этом говнобанке таки лимит на п2п на 1 операцию 5 к ...
в таз тую меняется только общая сумма лимита п2п на сутки, но лимит на сумму 1 операции на 5 к изменить нельзя в тазтую ... только через кал и тока на текущие сутки ... ни заявлением ни в иб больше никак ... в общем не лежала душа у меня к этому говнобанку покусился на шаровый викенд ... ну как говорится пойдет на свалку истории.
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