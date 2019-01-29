Додано: Сер 30 січ, 2019 18:58

uaprofi написав: ну как малые дети ... можно же много раз но по 5

хороший банк всё же работает ну как малые дети ... можно же много раз но по 5хороший банк всё же работает

лимит не установлен;

или по 1 копейке раз 100 000 раз - ну а че.... еще раз - как и сколько мне переводить решаю только я, банк может ставить стандартные лимиты, но он обязан давать мне право их менять .. вот вчера стоядл в супермаркете и на полмагазина отвечал на допрос про кодовое слово прописку и т.п. - эти банк меня так защищает, что я из-за его тупости должен в публичном месте говорить свои персональные данные ...карта с 3д - какие нах лимиты ... ну явно не 5 к они должны быть ... и мне должны предоставить возможность их изменить.вот лимиты пивня— в случае, если для платежной карты активирована услуга 3D-Secure и осуществляется операция оплаты товаров, работ и услуг с использованием ПК в сети Интернет через сайт, –— в случае, если для ПК не активирована услуга 3D-Secure, – установлен лимит 15 000 грн в течение суток.при 3д сек - лимитов нет вообще никаких ни по сумме ни по количеству ни на что.