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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:42

  IMPRINTER написав:учитывая наплевательское отношение саппорта к поднятому мною вопросу, который сделал вид что не увидел его, хотя ему было посвящено как мин. 1,5 страницы ветке пришлось выяснять самому ...

в общем в этом говнобанке таки лимит на п2п на 1 операцию 5 к ...
в таз тую меняется только общая сумма лимита п2п на сутки, но лимит на сумму 1 операции на 5 к изменить нельзя в тазтую ... только через кал и тока на текущие сутки ... ни заявлением ни в иб больше никак ... в общем не лежала душа у меня к этому говнобанку покусился на шаровый викенд ... ну как говорится пойдет на свалку истории.

То в процессинге какого-то хрена прикручено
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:45

TASCOMBANK

А вы знаете шо у бегемота смс информирование по всем счетам / на любые суммы стоит 5 грн/в месяц?
т.е. платишь 5 грн за месяц и по всем картам приходят смс на любые суммы.
возможно стоит ввести шото подобное?
по тому как если у человека даже 3 пластинки то ему приходится платить 3 раза *10 = 30грн. и многие на это забивают...
а Вы же как бы тоже типа думаете о безопасности карточных расчётов? или?
может тога всё таки стоит стать ближе к людям /народу/ гражданам (т.е. к клиентам) и сделать смс инфо за 5грн./мес или 60грн/год по всем счетам? А?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  IMPRINTER написав:учитывая наплевательское отношение саппорта

І соррібонус зажав.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:49

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:учитывая наплевательское отношение саппорта

І соррібонус зажав.


да какой бонус - тут же полный игнор всего ... я так понимаю это набрали непонятно кого ... я просто тут нечасто на этой ветке ... первые саппорты туташние были из Дельта-школы как говориться образцовые ... а щас что школьников набрали? первый раз вижу чтоб на ветке официальный представитель тупо проигнорировал неоднократные вопросы от одного клиента по одному и тому же поводу.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:50

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:учитывая наплевательское отношение саппорта

І соррібонус зажав.


ну как малые дети ... можно же много раз но по 5
хороший банк всё же работает
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:53

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:учитывая наплевательское отношение саппорта

І соррібонус зажав.


да какой бонус - тут же полный игнор всего ... я так понимаю это набрали непонятно кого ... я просто тут нечасто на этой ветке ... первые саппорты туташние были из Дельта-школы как говориться образцовые ... а щас что школьников набрали? первый раз вижу чтоб на ветке официальный представитель тупо проигнорировал неоднократные вопросы от одного клиента по одному и тому же поводу.

На гілці Алли офПред старанний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:58

  uaprofi написав:ну как малые дети ... можно же много раз но по 5
хороший банк всё же работает


или по 1 копейке раз 100 000 раз - ну а че.
... еще раз - как и сколько мне переводить решаю только я, банк может ставить стандартные лимиты, но он обязан давать мне право их менять .. вот вчера стоядл в супермаркете и на полмагазина отвечал на допрос про кодовое слово прописку и т.п. - эти банк меня так защищает, что я из-за его тупости должен в публичном месте говорить свои персональные данные ...
карта с 3д - какие нах лимиты ... ну явно не 5 к они должны быть ... и мне должны предоставить возможность их изменить.

вот лимиты пивня

https://bank.com.ua/ru/individuals/limits/
— в случае, если для платежной карты активирована услуга 3D-Secure и осуществляется операция оплаты товаров, работ и услуг с использованием ПК в сети Интернет через сайт, – лимит не установлен;
— в случае, если для ПК не активирована услуга 3D-Secure, – установлен лимит 15 000 грн в течение суток.

при 3д сек - лимитов нет вообще никаких ни по сумме ни по количеству ни на что.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:00

  Квесторе_поверніться написав:На гілці Алли офПред старанний.


да это факт. новая альфа-мамка оказалась весьма недурственной.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:09

IMPRINTER

  IMPRINTER написав:вот вчера стоядл в супермаркете и на полмагазина отвечал на допрос про кодовое слово прописку и т.п. - эти банк меня так защищает, что я из-за его тупости должен в публичном месте говорить свои персональные данные ...

вот это действительно полный пипец - сам не однократно был в подобной ситуации- относительно хорошо это было организованно в универсале где спрашивали некоторые цыфры из -е-пина.

а по лимитам так их многие устанавливаю до 15К ... так я лично лучше тут 2 или 3 раза зато какбы бесплатно
З.Ы.
и ещё у них как бы и лимит на снятия с карты в банкомате иногда 10 иногда 15 - если нужно больше то через в кассу ;)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:17

uaprofi

в дельте был отдельный телефонный пин
который ты набирал после 0-800
и дальше уже у тебя ничего не спрашивали.

а тут кура еще спрашивает когда и на какую сумму у меня была последняя удачная операция?
говорбю я вашей говнокартой 1 раз попробовал - это первая и неудачная ...
тогда говорите сворй паспорт или ИНН ... ну и я вещаю на полмагазина
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