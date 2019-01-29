IMPRINTER написав:учитывая наплевательское отношение саппорта к поднятому мною вопросу, который сделал вид что не увидел его, хотя ему было посвящено как мин. 1,5 страницы ветке пришлось выяснять самому ...
в общем в этом говнобанке таки лимит на п2п на 1 операцию 5 к ...
в таз тую меняется только общая сумма лимита п2п на сутки, но лимит на сумму 1 операции на 5 к изменить нельзя в тазтую ... только через кал и тока на текущие сутки ... ни заявлением ни в иб больше никак ... в общем не лежала душа у меня к этому говнобанку покусился на шаровый викенд ... ну как говорится пойдет на свалку истории.
То в процессинге какого-то хрена прикручено