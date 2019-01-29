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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:44

  IMPRINTER написав:... ну и я вещаю на полмагазина

Для Вас було неочікувано, що будь-який дзвінок до КЦ стосовно рахунку - і клієнт проходить ідентифікацію?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:52

  Людина з вулиці написав:
  IMPRINTER написав:... ну и я вещаю на полмагазина

Для Вас було неочікувано, що будь-який дзвінок до КЦ стосовно рахунку - і клієнт проходить ідентифікацію?


скажу Вам больше многие взяли привычку звонить сами... хотя на каждом сталбу вешают объяву шо не говорите свои данные при входящем звонке

З.Ы.
кстати про дельту - там если им шото было както "подозрительно" они звонили через некоторое время после успешной операции зачастую когда покупки уже в кульках.
но звонили тогда достаточно часто
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 30 січ, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Жена получила сегодня карту Пудра, дали сразу 10 тыс. Девочка сказала, что по Пудрам наливают лучше чем по Б5. Стандартно либо 3 тыс, либо 10 тыс.

И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:58

  Фантом написав:Жена получила сегодня карту Пудра, дали сразу 10 тыс. Девочка сказала, что по Пудрам наливают лучше чем по Б5. Стандартно либо 3 тыс, либо 10 тыс.


:lol:

З.Ы.
шо тогда льют по Б5 ? :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:01

uaprofi Когда была акция по коммуналке. На Б5, больше 1 тыс, ни у одного моего знакомого получить не получилось.
А привёл я их туда порядочно.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 30 січ, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1542
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:03

  Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё. :(


это не мошейники - это обычное желание банка немного попридержать (т.е. ещё некоторое время пораспоряжаться деньгами клиентов по своему усмотрению)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:05

  uaprofi написав:скажу Вам больше многие взяли привычку звонить сами... хотя на каждом сталбу вешают объяву шо не говорите свои данные при входящем звонке

Правильна об'ява. От і не говоріть.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 76
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:11

  uaprofi написав:
  Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё. :(


это не мошейники - это обычное желание банка немного попридержать (т.е. ещё некоторое время пораспоряжаться деньгами клиентов по своему усмотрению)


И это похоже на правду. От 50 тыс, получить деньги, только через менеджера.
Как то у них сломался банкомат, к менеджерам была очередь и я решил снять с карты в кассе 49 тыс.
20 минут кассир ждала одобрения выдачи наличных из Киева, очередь за мной росла и росла.
А ответа всё не было.
Начальнице пришлось с обеда вызывать вторую кассиршу.
Из Киева :shock: 49 тыс :idea: 20 минут. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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