Для Вас було неочікувано, що будь-який дзвінок до КЦ стосовно рахунку - і клієнт проходить ідентифікацію?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:44
Для Вас було неочікувано, що будь-який дзвінок до КЦ стосовно рахунку - і клієнт проходить ідентифікацію?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:52
скажу Вам больше многие взяли привычку звонить сами... хотя на каждом сталбу вешают объяву шо не говорите свои данные при входящем звонке
З.Ы.
кстати про дельту - там если им шото было както "подозрительно" они звонили через некоторое время после успешной операции зачастую когда покупки уже в кульках.
но звонили тогда достаточно часто
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 30 січ, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Жена получила сегодня карту Пудра, дали сразу 10 тыс. Девочка сказала, что по Пудрам наливают лучше чем по Б5. Стандартно либо 3 тыс, либо 10 тыс.
И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:58
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:01
uaprofi Когда была акция по коммуналке. На Б5, больше 1 тыс, ни у одного моего знакомого получить не получилось.
А привёл я их туда порядочно.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 30 січ, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:03
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:05
Правильна об'ява. От і не говоріть.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:11
И это похоже на правду. От 50 тыс, получить деньги, только через менеджера.
Как то у них сломался банкомат, к менеджерам была очередь и я решил снять с карты в кассе 49 тыс.
20 минут кассир ждала одобрения выдачи наличных из Киева, очередь за мной росла и росла.
А ответа всё не было.
Начальнице пришлось с обеда вызывать вторую кассиршу.
Из Киева 49 тыс 20 минут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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