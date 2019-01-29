Додано: Сер 30 січ, 2019 20:01

uaprofi Когда была акция по коммуналке. На Б5, больше 1 тыс, ни у одного моего знакомого получить не получилось.

А привёл я их туда порядочно.

Востаннє редагувалось Фантом в Сер 30 січ, 2019 20:04, всього редагувалось 1 раз.

Кто не пьёт, тот не рискует.