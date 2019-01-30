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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Banki, будете пользоваться кредитными средствами — сверхлимит сам упадет на их погашение.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:59

  Banki написав:коллеги, если ошибочно забросил на вику больше кредита, где и когда искать этот сверхлимит?

А будете тратить и он потихоньку будет догашивать образовывающуюся новую задолженность. Прикольно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:04

да, прикольно)))
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:05

  yoggik написав:
  Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё. :(


ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?


речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:10

  yoggik написав:ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?


процитирую уважаемого форумчанина:
  IMPRINTER написав:но лимит на сумму 1 операции на 5 к изменить нельзя в тазтую ... только через кал и тока на текущие сутки ... ни заявлением ни в иб больше никак ....

т.е. человек хочет поставить 100К в месяц и 15 на операцию и больше не звонить
и его позиция вполне понятна,

правда и позиция банка (без звонка только 5К за раз) в этом вопросе мне тоже как бы понятна и даже гдето устраивает
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:11

  IMPRINTER написав:
  yoggik написав:
  Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё. :(


ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?


речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки


Вроде 15 тыс в день неподымаемый лимит, а тут речь о 50 тыс.
Всё интересней и интересней.

  uaprofi написав:правда и позиция банка (без звонка только 5К за раз) в этом вопросе мне тоже как бы понятна и даже гдето устраивает


Чем устраивает? Хрень полная. Даже Алку попустило.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:15

Фантом

до конца текущих суток через калл можно поднять любой лимит
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:17

  uaprofi написав:Фантом

до конца текущих суток через калл можно поднять любой лимит


Век живи, век учись. Не знал. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:19

  uaprofi написав:Фантом

до конца текущих суток через калл можно поднять любой лимит

до любой суммы?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:25

  Фантом написав:
Чем устраивает? Хрень полная. Даже Алку попустило.

А Альфу до каких лимитов попустило?
novichok
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