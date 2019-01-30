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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:58
Banki, будете пользоваться кредитными средствами — сверхлимит сам упадет на их погашение.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:59
Banki написав:
коллеги, если ошибочно забросил на вику больше кредита, где и когда искать этот сверхлимит?
А будете тратить и он потихоньку будет догашивать образовывающуюся новую задолженность. Прикольно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:04
да, прикольно)))
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:05
yoggik написав: Фантом написав:
И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё.
ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?
речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки
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IMPRINTER
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:10
yoggik написав:
ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит
до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?
процитирую уважаемого форумчанина:
IMPRINTER написав:
но лимит на сумму 1 операции на 5 к изменить нельзя в тазтую ... только через кал и тока на текущие сутки
... ни заявлением ни в иб больше никак ....
т.е. человек хочет поставить 100К в месяц и 15 на операцию и больше не звонить
и его позиция вполне понятна,
правда и позиция банка (без звонка
только 5К за раз) в этом вопросе мне тоже как бы понятна и даже гдето устраивает
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uaprofi
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:11
IMPRINTER написав: yoggik написав: Фантом написав:
И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё.
ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?
речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки
Вроде 15 тыс в день неподымаемый лимит, а тут речь о 50 тыс.
Всё интересней и интересней.
uaprofi написав:
правда и позиция банка (без звонка
только 5К за раз) в этом вопросе мне тоже как бы понятна и даже гдето устраивает
Чем устраивает? Хрень полная. Даже Алку попустило.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:15
Фантом
до конца текущих суток через калл можно поднять любой лимит
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uaprofi
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:17
uaprofi написав:Фантом до конца текущих суток
через калл можно поднять любой лимит
Век живи, век учись. Не знал. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:19
uaprofi написав:Фантом до конца текущих суток
через калл можно поднять любой лимит
до любой суммы?
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J
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:25
Фантом написав:
Чем устраивает? Хрень полная. Даже Алку попустило.
А Альфу до каких лимитов попустило?
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novichok
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