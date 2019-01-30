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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:29

  IMPRINTER написав:
  yoggik написав:
  Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё. :(


ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?


речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки

Ради интереса поставил в ТАС2U лимит на перевод с карты на карту, для викенда 10к, для Б5 15к. Вписалось без проблем. Или хотите сказать, что по факту, больше 5к за раз не пропускают?
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gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:32

  yoggik написав:Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к

Вы серьёзно гасите Идею по p2p?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:37

gun

то, что вы ставите в таз ту2ю - вы устанавливаете лимит на общую сумму в сутки на п2п, а лимит на 1 операцию по п2п по умолчанию 5 к и поднять его можно только через кал и только на текущие сутки.
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