Додано: Сер 30 січ, 2019 23:37

gun



то, что вы ставите в таз ту2ю - вы устанавливаете лимит на общую сумму в сутки на п2п, а лимит на 1 операцию по п2п по умолчанию 5 к и поднять его можно только через кал и только на текущие сутки.

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