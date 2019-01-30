Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка. Мошеники и вот это всё.
ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?
речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки
Ради интереса поставил в ТАС2U лимит на перевод с карты на карту, для викенда 10к, для Б5 15к. Вписалось без проблем. Или хотите сказать, что по факту, больше 5к за раз не пропускают?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине