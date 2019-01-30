Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка. Мошеники и вот это всё.
ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?
речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки
Ради интереса поставил в ТАС2U лимит на перевод с карты на карту, для викенда 10к, для Б5 15к. Вписалось без проблем. Или хотите сказать, что по факту, больше 5к за раз не пропускают?
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коллеги..не несите чушь...какая любая сумма ???? потолок по карте 75 000 грн до конца суток на р2р , потолок для одной операции (после поднятия через кал - 14999 ) по умолчанию 3 операции каждая по 5500 грн , все что больше по любому параметру - только звонок в колцентр...кстати жалуюсь а это безобразие регулярно - подключайтесь к этому делу )
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Проблема, що другий день мусується, не варта виїденого яйця. Скарги ображеної примхливої дитини.
Вчора вимагали Юліної крові. Сьогодні з'ясували, що дівчина все правильно пояснювала. Тепер вже поганий банк з його лімітами.
Банк не гірший і не кращий за інші. У кожному свої причуди. Пропоную припинити істерику. Пожаліти Юлю. Вивчити ліміти. Продовжити і надалі користуватися доволі непоганими продуктами банку.
А як користуватися, кожен вирішує для себе сам. Не бажаєш робити три по 5т, хочеш за раз 15т - будь ласка, до КЦ. Не подобається на пів-магазину розказувати свої данні - потурбуйся зробити дзвінок за більш сприятливих обставин. Вибір завжди є.