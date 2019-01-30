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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:29

  IMPRINTER написав:
  yoggik написав:
  Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка.
Мошеники и вот это всё. :(


ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?


речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки

Ради интереса поставил в ТАС2U лимит на перевод с карты на карту, для викенда 10к, для Б5 15к. Вписалось без проблем. Или хотите сказать, что по факту, больше 5к за раз не пропускают?
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gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:32

  yoggik написав:Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к

Вы серьёзно гасите Идею по p2p?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:37

gun

то, что вы ставите в таз ту2ю - вы устанавливаете лимит на общую сумму в сутки на п2п, а лимит на 1 операцию по п2п по умолчанию 5 к и поднять его можно только через кал и только на текущие сутки.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 00:18

  clientage написав:
  Banki написав:коллеги, если ошибочно забросил на вику больше кредита, где и когда искать этот сверхлимит?

А будете тратить и он потихоньку будет догашивать образовывающуюся новую задолженность. Прикольно :)


а кэшбек в этой схеме будет?
т.е допустим кредитный лимит 1 тыс, загасил сразу 10 тыс
все операции будут по выходным с 3% кашей?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 00:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

коллеги..не несите чушь...какая любая сумма ???? потолок по карте 75 000 грн до конца суток на р2р , потолок для одной операции (после поднятия через кал - 14999 )
по умолчанию 3 операции каждая по 5500 грн , все что больше по любому параметру - только звонок в колцентр...кстати жалуюсь а это безобразие регулярно - подключайтесь к этому делу )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 01:42

Проблема, що другий день мусується, не варта виїденого яйця. Скарги ображеної примхливої дитини.

Вчора - вимога Юліної крові. Сьогодні - з'ясовано, що дівчина все правильно пояснювала. Тепер вже поганий банк з його лімітами.

Банк не гірший і не кращий за інші. У кожному свої причуди. Пропоную припинити істерику. Пожаліти Юлю. Вивчити ліміти. Продовжити і надалі користуватися доволі непоганими продуктами банку.

А як користуватися, кожен вирішує для себе сам. Не бажаєш робити три по 5т, хочеш за раз 15т - будь ласка, до КЦ.
Не подобається на пів-магазину розказувати свої данні - потурбуйся зробити дзвінок за більш сприятливих обставин. Вибір завжди є.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 07:03

  IMPRINTER написав:uaprofi

в дельте был отдельный телефонный пин
который ты набирал после 0-800
и дальше уже у тебя ничего не спрашивали.

а тут кура еще спрашивает когда и на какую сумму у меня была последняя удачная операция?
говорбю я вашей говнокартой 1 раз попробовал - это первая и неудачная ...
тогда говорите сворй паспорт или ИНН ... ну и я вещаю на полмагазина

ТПИН код есть и здесь.
Кроме удобства это также и убыстряет соединение с оператором.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.

Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:53

  tmp01 написав:Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.

Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить :)


Списания конечно
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:19

  klug написав:
  Інкогніто написав:Если карта перевыпускается по сроку, то услуга смс включатися или сохраняется предыдущее состояние?

Тут послуга підключається до рахунку, а не до картки, тому перевипуск картки на неї не впливає. Але можете подзвонити на гарячу лінію у уточнити актуальний статус. Заодно і розмову записати у якості доказової бази на майбутнє.

Хоч би не брехали. Ні гаряча лінія, ні заяви письмові не спасають від крадіжки грошей за т.зв. смс-інфо. ТАС краде гроші за послуги, що не надавав й ніколи їх не вертає.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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