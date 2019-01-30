Фантом написав:И да. Лимиты по п2п, поднять никак нельзя. Звонили в головной офис. Такая позиция банка. Мошеники и вот это всё.
ребят, может я что то не так делаю, но у меня викенд кард, и по звонку на горячку поднимают лимит до любой нужной мне суммы. Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к, могу сделать скрины, если что. Или идет речь о плативке ?
речь идет о поднятии лимита на п2п на постоянно, а не на сутки
Ради интереса поставил в ТАС2U лимит на перевод с карты на карту, для викенда 10к, для Б5 15к. Вписалось без проблем. Или хотите сказать, что по факту, больше 5к за раз не пропускают?
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коллеги..не несите чушь...какая любая сумма ???? потолок по карте 75 000 грн до конца суток на р2р , потолок для одной операции (после поднятия через кал - 14999 ) по умолчанию 3 операции каждая по 5500 грн , все что больше по любому параметру - только звонок в колцентр...кстати жалуюсь а это безобразие регулярно - подключайтесь к этому делу )
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Проблема, що другий день мусується, не варта виїденого яйця. Скарги ображеної примхливої дитини.
Вчора - вимога Юліної крові. Сьогодні - з'ясовано, що дівчина все правильно пояснювала. Тепер вже поганий банк з його лімітами.
Банк не гірший і не кращий за інші. У кожному свої причуди. Пропоную припинити істерику. Пожаліти Юлю. Вивчити ліміти. Продовжити і надалі користуватися доволі непоганими продуктами банку.
А як користуватися, кожен вирішує для себе сам. Не бажаєш робити три по 5т, хочеш за раз 15т - будь ласка, до КЦ. Не подобається на пів-магазину розказувати свої данні - потурбуйся зробити дзвінок за більш сприятливих обставин. Вибір завжди є.
в дельте был отдельный телефонный пин который ты набирал после 0-800 и дальше уже у тебя ничего не спрашивали.
а тут кура еще спрашивает когда и на какую сумму у меня была последняя удачная операция? говорбю я вашей говнокартой 1 раз попробовал - это первая и неудачная ... тогда говорите сворй паспорт или ИНН ... ну и я вещаю на полмагазина
ТПИН код есть и здесь. Кроме удобства это также и убыстряет соединение с оператором.
Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания? Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900. Что произойдет: 1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои" 3. Все 3 покупки с кешбеком.
Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить
tmp01 написав:Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания? Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900. Что произойдет: 1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои" 3. Все 3 покупки с кешбеком.
Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить
Інкогніто написав:Если карта перевыпускается по сроку, то услуга смс включатися или сохраняется предыдущее состояние?
Тут послуга підключається до рахунку, а не до картки, тому перевипуск картки на неї не впливає. Але можете подзвонити на гарячу лінію у уточнити актуальний статус. Заодно і розмову записати у якості доказової бази на майбутнє.
Хоч би не брехали. Ні гаряча лінія, ні заяви письмові не спасають від крадіжки грошей за т.зв. смс-інфо. ТАС краде гроші за послуги, що не надавав й ніколи їх не вертає.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.