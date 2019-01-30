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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:21

  WachtAmRhein написав:
  tmp01 написав:Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.

Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить :)


Списания конечно

Правильный вариант 1 - так?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:27

tmp01 Да
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:57

  tmp01 написав:
  WachtAmRhein написав:
  tmp01 написав:Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.

Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить :)


Списания конечно

Правильный вариант 1 - так?

Скорее третья будет за кредитные, т.к. в момент списания первых двух на карте будут лежать ваши пополнения
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:20

  tmp01 написав: допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет

Все залежатиме від того, коли відбудеться проводка по всім операціям, включно з поповненнями. Варіанти: кешбек за свої, кешбек за кредитні, технічний овердрафт.
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