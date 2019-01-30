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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:21
WachtAmRhein написав: tmp01 написав:
Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.
Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить
Списания конечно
Правильный вариант 1 - так?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:27
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:57
tmp01 написав: WachtAmRhein написав: tmp01 написав:
Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.
Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить
Списания конечно
Правильный вариант 1 - так?
Скорее третья будет за кредитные, т.к. в момент списания первых двух на карте будут лежать ваши пополнения
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:20
tmp01 написав:
допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет
Все залежатиме від того, коли відбудеться проводка по всім операціям, включно з поповненнями. Варіанти: кешбек за свої, кешбек за кредитні, технічний овердрафт.
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