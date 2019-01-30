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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2326232723282329>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:21

  WachtAmRhein написав:
  tmp01 написав:Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.

Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить :)


Списания конечно

Правильный вариант 1 - так?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:27

tmp01 Да
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 09:57

  tmp01 написав:
  WachtAmRhein написав:
  tmp01 написав:Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.

Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить :)


Списания конечно

Правильный вариант 1 - так?

Скорее третья будет за кредитные, т.к. в момент списания первых двух на карте будут лежать ваши пополнения
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:20

  tmp01 написав: допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет

Все залежатиме від того, коли відбудеться проводка по всім операціям, включно з поповненнями. Варіанти: кешбек за свої, кешбек за кредитні, технічний овердрафт.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:01

  Людина з вулиці написав:
  tmp01 написав: допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет

Все залежатиме від того, коли відбудеться проводка по всім операціям, включно з поповненнями. Варіанти: кешбек за свої, кешбек за кредитні, технічний овердрафт.

Возьмем самый распространенный и стандартный вариант - пополнение проводится на следующий рабочий день, покупка на 3й рабочий день.
Да, наверное vollena71 права - за кредитные проведется третья покупка и кешбек будет только с нее.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:13

tmp01
Покупка може бути проведена і на наступний день. А p2p-поповнення - наприклад, на другий. Треба бути обережним.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:23

  uaprofi написав:
  clientage написав:
  Banki написав:коллеги, если ошибочно забросил на вику больше кредита, где и когда искать этот сверхлимит?

А будете тратить и он потихоньку будет догашивать образовывающуюся новую задолженность. Прикольно :)


а кэшбек в этой схеме будет?
т.е допустим кредитный лимит 1 тыс, загасил сразу 10 тыс
все операции будут по выходным с 3% кашей?

Ну у меня такого размаха не было, при лимите 5К переплатил дето +800. А дальше делал траты в пределах меньше половины оставшегося лимита и следил с замиранием сердца. Все КБ получил :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день. Это нормально,что именную Плативку делают почти 2 недели? В позапрошлую пятницу оформил,на отделении сказали,что через неделю будет. Через неделю не пришла,позвонил на гор.линию,сказали,что 7-10раб.дней.То есть до завтра должна быть?

И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов? Тот же вопрос и по вкладам с опр.сроком.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:56

  _PORT_UA написав:И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов?

Спокойно можно открыть в отделении (с внесением наличных в кассу). Или, в ИБ, например, с вики.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  _PORT_UA написав:И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов? Тот же вопрос и по вкладам с опр.сроком.
Для обслуживания вкладов нужен дебетный счет, лучше дебетная карта, т.к., например, ТАС2Ю без карт нормально не фунСИклирует :)
Дебетный картсчет есть у Виики и Платівки, выбирайте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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