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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:21
WachtAmRhein написав: tmp01 написав:
Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.
Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить
Списания конечно
Правильный вариант 1 - так?
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tmp01
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:27
tmp01 Да
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:57
tmp01 написав: WachtAmRhein написав: tmp01 написав:
Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.
Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить
Списания конечно
Правильный вариант 1 - так?
Скорее третья будет за кредитные, т.к. в момент списания первых двух на карте будут лежать ваши пополнения
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vollena71
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:20
tmp01 написав:
допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет
Все залежатиме від того, коли відбудеться проводка по всім операціям, включно з поповненнями. Варіанти: кешбек за свої, кешбек за кредитні, технічний овердрафт.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:01
Людина з вулиці написав: tmp01 написав:
допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет
Все залежатиме від того, коли відбудеться проводка по всім операціям, включно з поповненнями. Варіанти: кешбек за свої, кешбек за кредитні, технічний овердрафт.
Возьмем самый распространенный и стандартный вариант - пополнение проводится на следующий рабочий день, покупка на 3й рабочий день.
Да, наверное vollena71 права - за кредитные проведется третья покупка и кешбек будет только с нее.
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tmp01
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:13
tmp01
Покупка може бути проведена і на наступний день. А p2p-поповнення - наприклад, на другий. Треба бути обережним.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:23
uaprofi написав: clientage написав: Banki написав:
коллеги, если ошибочно забросил на вику больше кредита, где и когда искать этот сверхлимит?
А будете тратить и он потихоньку будет догашивать образовывающуюся новую задолженность. Прикольно
а кэшбек в этой схеме будет?
т.е допустим кредитный лимит 1 тыс, загасил сразу 10 тыс
все операции будут по выходным с 3% кашей?
Ну у меня такого размаха не было, при лимите 5К переплатил дето +800. А дальше делал траты в пределах меньше половины оставшегося лимита и следил с замиранием сердца. Все КБ получил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:54
Добрый день. Это нормально,что именную Плативку делают почти 2 недели? В позапрошлую пятницу оформил,на отделении сказали,что через неделю будет. Через неделю не пришла,позвонил на гор.линию,сказали,что 7-10раб.дней.То есть до завтра должна быть?
И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов? Тот же вопрос и по вкладам с опр.сроком.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:56
_PORT_UA написав:
И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов?
Спокойно можно открыть в отделении (с внесением наличных в кассу). Или, в ИБ, например, с вики.
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wig
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:57
_PORT_UA написав:
И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов? Тот же вопрос и по вкладам с опр.сроком.
Для обслуживания вкладов нужен дебетный счет, лучше дебетная карта, т.к., например, ТАС2Ю без карт нормально не фунСИклирует
Дебетный картсчет есть у Виики и Платівки, выбирайте
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