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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 13:05
Ничо не нужно. Супруге открыли Пудру и Ощадный, без всяких платинок. Ощадный прекрасно работает, даже с учетом того, что по Пудре какой-то сбой.
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wig
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:06
clientage написав: _PORT_UA написав:
И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов? Тот же вопрос и по вкладам с опр.сроком.
Для обслуживания вкладов нужен дебетный счет, лучше дебетная карта, т.к., например, ТАС2Ю без карт нормально не фунСИклирует
Дебетный картсчет есть у Виики и Платівки, выбирайте
А как же с платным зачислением не целевых средств? Этим пугали. Вот у меня есть грн.и валюта,и я хочу часть положить на Ощадные счета,часть на срочные. Как это сделать при наличии Плативок,и отсутствием их?
Также как у Таса с выдачей валюты,всегда есть в наличии? И что слышно с валютной либерализацией с февраля в Тасе?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:07
wig написав: _PORT_UA написав:
И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов?
Спокойно можно открыть в отделении (с внесением наличных в кассу). Или, в ИБ, например, с вики.
Вики нет,есть только Плативка.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:11
_PORT_UA написав:
Вики нет,есть только Плативка.
Так откройте в отделении. Желательно, во всех отделениях, где бываете, иметь открытые в них же ощадные.
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wig
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:35
wig написав: _PORT_UA написав:
Вики нет,есть только Плативка.
Так откройте в отделении. Желательно, во всех отделениях, где бываете, иметь открытые в них же ощадные.
Зачем их плодить? говоришь, что уже открыт. они шлют смс, получают доступ к твоим ощадным и работают с ними как обычно.
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curiousobro
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:38
tmp01 написав:
Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.
Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить
У меня хоть лимит по более, но во времена коммунальной акции тратил, гасил с ощадного и сразу опять тратил, кишмыш был за все.
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Surz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:46
curiousobro написав:
Зачем их плодить? говоришь, что уже открыт. они шлют смс, получают доступ к твоим ощадным и работают с ними как обычно.
Если не плодить, пополнять только СМСом, а, может, и снятие. А вдруг сбой? А вдруг - лимит?
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wig
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