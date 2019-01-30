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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:05

Ничо не нужно. Супруге открыли Пудру и Ощадный, без всяких платинок. Ощадный прекрасно работает, даже с учетом того, что по Пудре какой-то сбой.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:06

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов? Тот же вопрос и по вкладам с опр.сроком.
Для обслуживания вкладов нужен дебетный счет, лучше дебетная карта, т.к., например, ТАС2Ю без карт нормально не фунСИклирует :)
Дебетный картсчет есть у Виики и Платівки, выбирайте

А как же с платным зачислением не целевых средств? Этим пугали. Вот у меня есть грн.и валюта,и я хочу часть положить на Ощадные счета,часть на срочные. Как это сделать при наличии Плативок,и отсутствием их?
Также как у Таса с выдачей валюты,всегда есть в наличии? И что слышно с валютной либерализацией с февраля в Тасе?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:07

  wig написав:
  _PORT_UA написав:И помогите разобраться с этими Плативками. Они нужны для открытия и пополнения Ощадных вкладов?

Спокойно можно открыть в отделении (с внесением наличных в кассу). Или, в ИБ, например, с вики.

Вики нет,есть только Плативка.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:11

  _PORT_UA написав:Вики нет,есть только Плативка.

Так откройте в отделении. Желательно, во всех отделениях, где бываете, иметь открытые в них же ощадные.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:35

  wig написав:
  _PORT_UA написав:Вики нет,есть только Плативка.

Так откройте в отделении. Желательно, во всех отделениях, где бываете, иметь открытые в них же ощадные.

Зачем их плодить? говоришь, что уже открыт. они шлют смс, получают доступ к твоим ощадным и работают с ними как обычно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:38

  tmp01 написав:Подскажите по Б5 с маленьким кредитным лимитом - кешбек определяется за кредитные в момент блокировки или списания?
Т.е., допустим, есть карта с лимитом 1000. И я в течении дня делаю 3 покупки по 900, пополняя карту между покупками на сумму 900.
Что произойдет:
1. Только первая покупка с кешбеком, две остальные проведутся как "за свои"
3. Все 3 покупки с кешбеком.

Всегда лимита хватало)) А тут спросили по такому кейсу - и не смог точно ответить :)


У меня хоть лимит по более, но во времена коммунальной акции тратил, гасил с ощадного и сразу опять тратил, кишмыш был за все.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:46

  curiousobro написав:Зачем их плодить? говоришь, что уже открыт. они шлют смс, получают доступ к твоим ощадным и работают с ними как обычно.

Если не плодить, пополнять только СМСом, а, может, и снятие. А вдруг сбой? А вдруг - лимит?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:35

  Vorlon написав:
  yoggik написав:Сегодня так загасил моно и идею на почти 50к

Вы серьёзно гасите Идею по p2p?


почему нет? У меня крайний день месяца нужно закрыть кредитку чтобы не платить абонку, Вчера отправил, вчера же и зашло и было проведено по счету. Сегодня в инет банке уже все по нулям.
30.01.2019 30.01.2019 Повернення кредиту (... -5 390,33 UAH 0,00 UAH
30.01.201 30.01.2019 Зарахування -Дата операц... 5 390,33 UAH 5 390,33 UAH
в детализации карты стоит :
Використаний ліміт 0,00 UAH

Я что-то не знаю?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:53

  Фантом написав:Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?

У подруги Б5 и Пенсионная. С её слов - начисляется всё (и по Б5и по пенсионной) на бонусный, можно списать вручную, но если не спишешь - общая сумма кешбека выплачивается в конце месяца автоматически (на пенсионную или Б5 не поняла)
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vollena71
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