Додано: Чет 31 січ, 2019 14:41

Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?

Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?

Кто не пьёт, тот не рискует.