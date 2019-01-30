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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03
Фантом написав:
Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?
По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.
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Олег1964
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:09
Олег1964 написав: Фантом написав:
Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?
По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.
если вручную не вывел, то бонусы сгорают?
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J
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:54
J написав: Олег1964 написав: Фантом написав:
Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?
По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.
если вручную не вывел, то бонусы сгорают?
Нет. Не сгорают. Выше написано.
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Олег1964
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