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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03
Фантом написав:
Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?
По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.
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Олег1964
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:09
Олег1964 написав: Фантом написав:
Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?
По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.
если вручную не вывел, то бонусы сгорают?
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J
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:54
J написав: Олег1964 написав: Фантом написав:
Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?
По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.
если вручную не вывел, то бонусы сгорают?
Нет. Не сгорают. Выше написано.
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Олег1964
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:58
Новая депозитная акция в банке, теперь до 5% лишних можно вытянуть. Интересно, какая надбавка самая ходовая? 0,5?
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Сержик
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:59
Вельмишановне панство!
если покупку в инете сделать сразу как наступит 1 февраля т.е. в 0:01 ночи - она нормально войдёт в февральский льготный период?
если это будет в стране где ещё не наступило 1 февраля т.е. допусим у них в это время 22:01 (31 января) тоже войдёт в февральский льготный период?
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uaprofi
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:01
uaprofi
А вы не в курсе, что и вчерашние покупки надо будет возвращать в марте?
И причём тут время около полуночи? Это же не Моно!
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Vorlon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:10
Vorlon написав:
uaprofi
А вы не в курсе, что и вчерашние покупки надо будет возвращать в марте?
И причём тут время около полуночи? Это же не Моно!
тут такое дело можете например сейчас попробовать пополнить телефон через ТАС2Ю
, а потом взять выписку в отделение.
практически 90% шо её успеют провести сегодня.
некоторые операции они очень оперативно проводят.
если же взять то шо было куплено сегодня в "условном атб" то тогда да 99% это ужэ февраль
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uaprofi
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:13
uaprofi написав: Vorlon написав:
uaprofi
А вы не в курсе, что и вчерашние покупки надо будет возвращать в марте?
И причём тут время около полуночи? Это же не Моно!
тут такое дело можете например сейчас попробовать пополнить телефон через ТАС2Ю
, а потом взять выписку в отделение.
практически 90% шо её успеют провести сегодня.
некоторые операции они очень оперативно проводят.
если же взять то шо было куплено сегодня в "условном атб" то тогда да 99% это ужэ февраль
В ответе не имелись в виду ресурсы, которые эквайерит ТАС.
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Vorlon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:18
Сержик написав:
Новая депозитная акция в банке, теперь до 5% лишних можно вытянуть. Интересно, какая надбавка самая ходовая? 0,5?
Размечтались.
0,25%
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Порт
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