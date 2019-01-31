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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03

  Фантом написав:Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?

По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:09

  Олег1964 написав:
  Фантом написав:Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?

По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.

если вручную не вывел, то бонусы сгорают?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:54

  J написав:
  Олег1964 написав:
  Фантом написав:Друзья. А есть у кого-то карта Пенсионная? Как там начисляется кэшбек?
Как по Б5 на бонусный счёт или как по Вике в конце месяца с выплатой на карту?

По пенсионной кешбэк по аптекам пока 7% и 1% на все. Если выводить вручную, то можно выбрать карту, например Виику.

если вручную не вывел, то бонусы сгорают?

Нет. Не сгорают. Выше написано.
Олег1964
 
Повідомлень: 69
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Новая депозитная акция в банке, теперь до 5% лишних можно вытянуть. Интересно, какая надбавка самая ходовая? 0,5? :D
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:59

Вельмишановне панство!
если покупку в инете сделать сразу как наступит 1 февраля т.е. в 0:01 ночи - она нормально войдёт в февральский льготный период?
если это будет в стране где ещё не наступило 1 февраля т.е. допусим у них в это время 22:01 (31 января) тоже войдёт в февральский льготный период?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:01

uaprofi
А вы не в курсе, что и вчерашние покупки надо будет возвращать в марте?

И причём тут время около полуночи? Это же не Моно! :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:10

  Vorlon написав:uaprofi
А вы не в курсе, что и вчерашние покупки надо будет возвращать в марте?

И причём тут время около полуночи? Это же не Моно! :wink:


тут такое дело можете например сейчас попробовать пополнить телефон через ТАС2Ю, а потом взять выписку в отделение.
практически 90% шо её успеют провести сегодня.
некоторые операции они очень оперативно проводят.
если же взять то шо было куплено сегодня в "условном атб" то тогда да 99% это ужэ февраль
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:13

  uaprofi написав:
  Vorlon написав:uaprofi
А вы не в курсе, что и вчерашние покупки надо будет возвращать в марте?

И причём тут время около полуночи? Это же не Моно! :wink:


тут такое дело можете например сейчас попробовать пополнить телефон через ТАС2Ю, а потом взять выписку в отделение.
практически 90% шо её успеют провести сегодня.
некоторые операции они очень оперативно проводят.
если же взять то шо было куплено сегодня в "условном атб" то тогда да 99% это ужэ февраль

В ответе не имелись в виду ресурсы, которые эквайерит ТАС.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:18

  Сержик написав:Новая депозитная акция в банке, теперь до 5% лишних можно вытянуть. Интересно, какая надбавка самая ходовая? 0,5? :D

Размечтались. :) 0,25%
Порт
 
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