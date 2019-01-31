На рахунки, відкриті в інших банках < 10 000 грн. - 5 грн > 10 000 грн. - 0,5%
Есть текущий счет в пакете
Переказ коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24» в національній
валюті на рахунки відкриті в інших банках 2 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48
На рахунки, відкриті в інших банках < 10 000 грн. - 5 грн > 10 000 грн. - 0,5%
Есть текущий счет в пакете
Переказ коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24» в національній
валюті на рахунки відкриті в інших банках 2 грн
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:08
Віка
Кешбек за 31.01. по Вікенду іде в пользу казіно чи переходить на лютий?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:10
KVV
Похоже, на февраль. У меня и траты по викенду за 31 не провелись.
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