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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 146
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
40
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48

  2XL написав:Напомните, по плативке есть бесплатный СЭП? Основные платежи с Альфы сюда переехали, думаю ФГВФО тоже разгрузить для воспитания

На рахунки, відкриті в інших банках < 10 000 грн. - 5 грн > 10 000 грн. - 0,5%
Есть текущий счет в пакете Стандартный
Переказ коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24» в національній
валюті на рахунки відкриті в інших банках 2 грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:08

Віка

Кешбек за 31.01. по Вікенду іде в пользу казіно чи переходить на лютий?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:10

KVV
Похоже, на февраль. У меня и траты по викенду за 31 не провелись.
Amid
 
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