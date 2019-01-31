2XL написав:Напомните, по плативке есть бесплатный СЭП? Основные платежи с Альфы сюда переехали, думаю ФГВФО тоже разгрузить для воспитания
На рахунки, відкриті в інших банках < 10 000 грн. - 5 грн > 10 000 грн. - 0,5% Есть текущий счет в пакете Стандартный Переказ коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24» в національній валюті на рахунки відкриті в інших банках 2 грн
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...оплачивал наложный платеж в НовойПоште... В присланной на емайл выписке от НовойПошты значатся реквизиты ТасКомБанка. Теперь вопрос: если подпихнуть Тасовскую карту Б5 - тогда тариф будет 1,5% +15 грн? или 0грн (по какому пункту из пдф файла?). А если пенсионную - тогда 0? Соответствующего пункта в пдфке нет.
И что там с переименованием клиента латиницей? Эпопея трывае уже два месяца...
Комиссия будет в том или ином размере в зависимости от того как настроен терминал в приложении в котором Вы проводите операцию (как РОS, Р2Р или по реквизитам). Стоит уточнить настройки на горячей линии Новой Пошти, и после уже можно будет сделать вывод о том, по какому пункту тарифов будет списана комиссия.
Оплачивал в интернете в их приложении.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.