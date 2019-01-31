югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?
Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту
югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?
Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту
На отделении сказали перевыпуск платный 50 грн, в чате Ольга 504 сказала бесплатно, в чате Алина 5028 сказала платно 50 грн! какойто бардак у них!!!!!
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югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?
Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту
На отделении сказали перевыпуск платный 50 грн, в чате Ольга 504 сказала бесплатно, в чате Алина 5028 сказала платно 50 грн! какойто бардак у них!!!!!
Звоните в калл и делайте как я говорю. Принцип такой - бесплатные карты перевыпускаются по сроку бесплатно
югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?
Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту
На отделении сказали перевыпуск платный 50 грн, в чате Ольга 504 сказала бесплатно, в чате Алина 5028 сказала платно 50 грн! какойто бардак у них!!!!!