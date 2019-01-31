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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:14

  югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?

Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:26

  Stringer написав:
  югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?

Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту

На отделении сказали перевыпуск платный 50 грн, в чате Ольга 504 сказала бесплатно, в чате Алина 5028 сказала платно 50 грн! какойто бардак у них!!!!! :shock:
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:28

  югин написав:
  Stringer написав:
  югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?

Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту

На отделении сказали перевыпуск платный 50 грн, в чате Ольга 504 сказала бесплатно, в чате Алина 5028 сказала платно 50 грн! какойто бардак у них!!!!! :shock:

Звоните в калл и делайте как я говорю. Принцип такой - бесплатные карты перевыпускаются по сроку бесплатно
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:33

  югин написав:
  Stringer написав:
  югин написав:Коллеги, подскажите закончилась по сроку карта Б5, платный ли её перевыпуск и выдают ли на отделении неименную карту!?

Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту

На отделении сказали перевыпуск платный 50 грн, в чате Ольга 504 сказала бесплатно, в чате Алина 5028 сказала платно 50 грн! какойто бардак у них!!!!! :shock:

Алина 5028 дала ссылку на тарифы п 1.2.3 http://tascombank.ua/documents/dod_B5_010119v1.pdf
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:Звоните в калл и делайте как я говорю. Принцип такой - бесплатные карты перевыпускаются по сроку бесплатно

Согласно тарифам - у Б5 бесплатных карт для перевыпуска не осталось :(
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:44

  tmp01 написав:
  Stringer написав:Звоните в калл и делайте как я говорю. Принцип такой - бесплатные карты перевыпускаются по сроку бесплатно

Согласно тарифам - у Б5 бесплатных карт для перевыпуска не осталось :(


В моем отделении клятвенно заверили, что Б5 по сроку только именная за 50 грн и никак иначе не будет.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:52

  югин написав:
  югин написав:
  Stringer написав:Неименных карт больше не выдают, но ее должны бесплатно перевыпустить по сроку на именную. Заказать можно по телефону. Правда тут кто то описывал ситуацию, что перевыпустили и сняли деньги, поэтому лучше лишний раз подчеркнуть, что вы перевыпускаете по сроку бесплатную карту

На отделении сказали перевыпуск платный 50 грн, в чате Ольга 504 сказала бесплатно, в чате Алина 5028 сказала платно 50 грн! какойто бардак у них!!!!! :shock:

Алина 5028 дала ссылку на тарифы п 1.2.3 http://tascombank.ua/documents/dod_B5_010119v1.pdf

редиски, поменяли тарифы, год назад было бесплатно
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:00

  patrikk написав:
  tmp01 написав:
  Stringer написав:Звоните в калл и делайте как я говорю. Принцип такой - бесплатные карты перевыпускаются по сроку бесплатно

Согласно тарифам - у Б5 бесплатных карт для перевыпуска не осталось :(


В моем отделении клятвенно заверили, что Б5 по сроку только именная за 50 грн и никак иначе не будет.

Їх і не було, згідно тарифів, але восени майже всім перевипустили безкоштовно. Акція це була чи недогляд ніхто так і не зрозумів.
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klug
 
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